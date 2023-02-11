Виноваты не только санкции, но и низкий спрос на микросхемы 3D NAND.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания YMTC была основана только в 2016 году, но к настоящему моменту не только смогла занять до 5% мирового рынка памяти типа 3D NAND, но и приблизиться на шаг или два к мировым лидерам по технологическому уровню производства. Очевидно, что это не могло устраивать США, и в прошлом году они ввели не только адресные санкции против YMTC, но и запретили продажу определённых типов оборудования американского происхождения в Китай.

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Как сообщает издание South China Morning Post, компании YMTC пришлось за последние четыре месяца на 70% сократить закупки оборудования для обработки кремниевых пластин китайской марки Naura Technology.

Источник изображения: Shutterstock

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Интервал, на котором происходило снижение закупок оборудования, совпадает с началом действия американских санкций в октябре. Хотя китайское оборудование под эти ограничения не попадает, общее влияние санкций на бизнес YMTC могло вынудить её пойти на такие меры. Тем более, что рынок памяти сам по себе переживает не лучшие времена, и спрос на микросхемы 3D NAND тоже весьма далёк от исторических максимумов. YMTC уже пришлось решиться на сокращение до 10% персонала, а также отложить строительство одного из двух новых предприятий в Ухане.