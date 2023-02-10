Издание «Коммерсантъ» сообщает, что после длительных переговоров структуры «Росатома» приняли решение о покупке МЦСТ — разработчика процессоров «Эльбрус». Источники издания утверждают, что госкорпорация действует по поручению правительства, которое намерено сохранить оказавшегося в сложной финансовой ситуации важного производителя. Напомним, МЦСТ находится под санкциями США.
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НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС, структура «Росатома») приобретает 100% акций АО МЦСТ. По данным источника «Коммерсанта», сделка была «безденежной». О ней знают также собеседник издания в крупном IT-интеграторе и ещё один источник, знакомый с ситуацией.
Юристы полагают, что покупка разработчика не создаст дополнительных рисков, хоть и может осложнить взаимодействие с контрагентами. О том, что структуры «Росатома» проявляют интерес к покупке МЦСТ, стало известно ещё в конце 2021 года. НПО КИС госкорпорация учредила в октябре 2022 года. Инсайдеры тогда говорили о том, что компания заинтересована в поглощении активов на рынке электроники. Два года назад одним из кандидатов на покупку стала Kraftway, производящая вычислительную технику и электронику.