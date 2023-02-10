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-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Ко второй годовщине пребывания Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на посту генерального директора Intel компания решила «обрадовать» его снижением базовой заработной платы на 25%. Попутно части доходов должны были лишиться руководители компании рангом пониже, но как выясняет Bloomberg, на подобные меры пришлось решиться и Micron Technology, выпускающей микросхемы памяти.

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Источник изображения: Bloomberg

Пропорция сокращений в большей степени словно была списана с Intel, поскольку генеральный директор Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) лишается 20% своей базовой зарплаты, исполнительные вице-президенты компании потеряют по 15%, старшие вице-президенты почувствуют снижение базового дохода на 10%. Все перечисленные категории руководителей при этом лишатся сезонных премий.

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Напомним, что Micron при этом ещё собирается сократить 10% персонала, так что руководящий состав, по сути, «легко отделается». В денежном выражении руководители компании потеряют от 53 до 75%, поскольку часть компенсации за труд им выплачивается акциями Micron. Внешние члены совета директоров компании лишатся 20% своего базового дохода. Для сравнения, глава Micron Санджей Мехротра в прошлом году получил $1,41 млрд базового дохода, но в совокупности с прочими компенсациями и премиями его годовой доход достиг $28,8 млрд.