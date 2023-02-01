Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel сократит зарплату генерального директора на 25%
Этому дала, этому дала, а этому не дала.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Компания Intel, как можно судить по публикации Bloomberg, даже в день публикации квартальной отчётности AMD находит информационный повод, позволяющий ей попасть в новостную ленту раньше. Ради этого, по всей видимости, не жалко снизить зарплату генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на 25%. Его ближайшее окружение в руководстве корпорации потеряет в базовом компенсационном пакете около 15%, руководители рангом пониже — по 10%, а среднее звено менеджеров лишится 5% годового заработка.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Подчеркнём, что речь идёт о гарантированной части дохода руководителей Intel. Это лишь малая часть их компенсационного пакета, намного больше они получают в форме акций корпорации и в результате сделок по их продаже. Не будем забывать, что в прошлом году компания хоть и прекратила выкупать акции с рынка, выплатила около $6 млрд в виде дивидендов, и от своей текущей политики в этой сфере она не собирается отказываться. По сути, снижение базовых зарплат руководства — это чисто символическая мера, создающая видимость справедливой экономии расходов.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Кстати, Патрик Гелсингер остался не единственным генеральным директором, который в текущем году лишился части заработка. Возглавляющий Apple Тим Кук (Tim Cook) должен в этом году потерять до 40% своих доходов, хотя и получит свои гарантированные $49 млн при любом развитии ситуации на рынке. По итогам текущего года Intel должна сократить свои расходы на $3 млрд, а к 2025 году довести масштабы экономии до $10 млрд. Сокращение фонда оплаты труда Intel не должно затронуть рядовых сотрудников, но часть из них будет уволена, так что нельзя утверждать, что эта категория персонала окажется неуязвима. Одновременно компания снизит объёмы отчислений в пенсионные фонды, поэтому так или иначе изменения коснутся всех сотрудников.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники #пэт гелсингер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: США готовятся передать Украине ракеты большей дальности в рамках пакета военной помощи на $2,2 миллиарда
По мнению экспертов, AMD сохраняет шансы легче пережить кризис на рынке
В этом году продажи смартфонов, ПК и планшетов продолжат сокращаться
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
126
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
15
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
31
Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
+
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
10
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
28
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
25
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
27
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
22
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
5

Сейчас обсуждают

nonses84
06:58
"По сути, NVIDIA производит немного более быстрые графические процессоры, чем предшественники, и продает их по несколько более низким ценам." Да ну нафиг 🤦
NVIDIA RTX 4070 с частотой 1920 МГц медленнее 4070 Ti на 25-30%
Андрей Грищенко
06:49
Правильнее было бы учитывать кол-во проданных билетов и копий для домашнего проката. Так исключаются инфляция, валютный курс и льготы.
Аватар: Путь воды уже заработал больше 2,1 млрд долларов и ворвался в ТОП-4 фильмов в истории
Рустам Махмадалиев
06:45
Не забываем что dlss все же кашмарит картинку, fsr как аналог при малом ФПС тоже выручит, лучи не всем нужны.
GeForce RTX 4070 Ti против Radeon RX 6900 XT – стоит ли плохая трассировка лучей +4 Гб видеопамяти
Akim
06:35
хренли тут думать.. выбора всего 2 - по деньгам и по дизайну. 13й дешевле 13 Про, для кого-то решает цена. 13й имеет айфоноподобный дизайн и компактнее размеры - кому-то нравится, возьмут.. кого тошни...
Что выбрать Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro
Показывал 3_14sUn
06:33
"За пост начислено вознаграждение" - это главное. Плюс все это прекрасно вписывается в общую ура-тематику. Рядовой, пукающий в диван под пивко, пользователь сайта даже не заметит, что его кормят дерьм...
Первый запуск ракеты «Союз-5» запланирован на 2024 год
Neur
06:17
Тупое убожество, безграмотный как раз таки ты...
СМИ: США готовятся передать Украине ракеты большей дальности в рамках пакета военной помощи на $2,2 миллиарда
Giant_calmar
06:07
Нормальная тема, только нужно корпус подходящий выбирать
CORSAIR выпустила блоки питания RMx SHIFT с разъёмами подключения кабелей сбоку
Giant_calmar
06:01
Да вы говноед
Продажи дилогии Dying Light преодолели отметку в 30 миллионов копий
Эдуард Кузнецов
05:59
Лучемёт...
GeForce RTX 4070 Ti против Radeon RX 6900 XT – стоит ли плохая трассировка лучей +4 Гб видеопамяти
Utrew
05:46
Могучая держава ссыт воевать, жалкие потуги попугать соседей называется СВО.
ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем