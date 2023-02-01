Этому дала, этому дала, а этому не дала.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания Intel, как можно судить по публикации Bloomberg, даже в день публикации квартальной отчётности AMD находит информационный повод, позволяющий ей попасть в новостную ленту раньше. Ради этого, по всей видимости, не жалко снизить зарплату генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на 25%. Его ближайшее окружение в руководстве корпорации потеряет в базовом компенсационном пакете около 15%, руководители рангом пониже — по 10%, а среднее звено менеджеров лишится 5% годового заработка.

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Источник изображения: Bloomberg

Подчеркнём, что речь идёт о гарантированной части дохода руководителей Intel. Это лишь малая часть их компенсационного пакета, намного больше они получают в форме акций корпорации и в результате сделок по их продаже. Не будем забывать, что в прошлом году компания хоть и прекратила выкупать акции с рынка, выплатила около $6 млрд в виде дивидендов, и от своей текущей политики в этой сфере она не собирается отказываться. По сути, снижение базовых зарплат руководства — это чисто символическая мера, создающая видимость справедливой экономии расходов.

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Кстати, Патрик Гелсингер остался не единственным генеральным директором, который в текущем году лишился части заработка. Возглавляющий Apple Тим Кук (Tim Cook) должен в этом году потерять до 40% своих доходов, хотя и получит свои гарантированные $49 млн при любом развитии ситуации на рынке. По итогам текущего года Intel должна сократить свои расходы на $3 млрд, а к 2025 году довести масштабы экономии до $10 млрд. Сокращение фонда оплаты труда Intel не должно затронуть рядовых сотрудников, но часть из них будет уволена, так что нельзя утверждать, что эта категория персонала окажется неуязвима. Одновременно компания снизит объёмы отчислений в пенсионные фонды, поэтому так или иначе изменения коснутся всех сотрудников.