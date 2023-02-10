На сниженном уровне цены долго не продержались.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Как известно, в США начальная версия кроссовера Tesla Model Y в январе сначала успела подешеветь на $13 000, но в конце того же месяца подорожала на $500, а в феврале — ещё на $1500. По информации Reuters, не стала компания Илона Маска (Elon Musk) удерживать цены на январском уровне и в Китае. Начальный вариант Tesla Model Y здесь на днях подорожал на $294 до примерно $38 530.

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Источник изображения: Tesla

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Цены на прочие комплектации этого электромобиля не изменились, да и обсуждаемое повышение цены на 0,8% нельзя назвать серьёзным, но данный прецедент просто говорит о том, что ценовая политика Tesla очень переменчива. В январе компании удалось увеличить свою долю на китайском рынке электромобилей с 9 до 12,5%, во многом благодаря существенному снижению цен на машины местной сборки. В прошлом году каждая вторая Tesla была собрана именно в Шанхае, и местное предприятие компании остаётся крупнейшим поставщиком электромобилей марки на мировом рынке.