И параллельно вкладывается в Малайзию.

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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Прошлые заявления властей Вьетнама по поводу намерений Intel вложить $3,3 млрд в расширение местного предприятия по тестированию и упаковке чипов оказались преждевременными, и теперь Reuters уточняет, что в действительности имеет смысл рассчитывать на сумму более $1 млрд, которую удастся растянуть на несколько лет.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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В конце прошлого года Intel объявила о намерениях вложить $7 млрд в строительство предприятия по упаковке и тестированию чипов в Малайзии, где уже осуществляется аналогичная деятельность. Оно должно начать работу в следующем году. Скорее всего, дополнительный корпус во Вьетнаме появится рядом с уже имеющимся там предприятием, где имеется свободный участок земли. Intel традиционно не комментирует такие слухи. Одновременно рассматривается возможность инвестиций в Сингапур.