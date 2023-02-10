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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На расширение предприятия во Вьетнаме Intel может потратить более $1 млрд
И параллельно вкладывается в Малайзию.
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Прошлые заявления властей Вьетнама по поводу намерений Intel вложить $3,3 млрд в расширение местного предприятия по тестированию и упаковке чипов оказались преждевременными, и теперь Reuters уточняет, что в действительности имеет смысл рассчитывать на сумму более $1 млрд, которую удастся растянуть на несколько лет.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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В конце прошлого года Intel объявила о намерениях вложить $7 млрд в строительство предприятия по упаковке и тестированию чипов в Малайзии, где уже осуществляется аналогичная деятельность. Оно должно начать работу в следующем году. Скорее всего, дополнительный корпус во Вьетнаме появится рядом с уже имеющимся там предприятием, где имеется свободный участок земли. Intel традиционно не комментирует такие слухи. Одновременно рассматривается возможность инвестиций в Сингапур.

#intel #полупроводники #вьетнам
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