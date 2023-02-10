Дефицит оборудования мешает сильнее санкций США.

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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Компания SMIC продолжает оставаться крупнейшим контрактным производителем чипов в Китае, а потому уже давно является мишенью для американских санкций. В прошлом году ей удалось увеличить выручку на 33,6% до $7,23 млрд, но по итогам текущего она рассчитывает впервые за два года столкнуться со снижением выручки — на величину до 10-12%, как ожидается. Как отмечает Reuters, при этом SMIC не собирается снижать капитальные затраты, они должны остаться на уровне прошлого года ($6,35 млрд).

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Источник изображения: SMIC

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Главной проблемой на этом направлении, по словам руководства SMIC, для компании остаются не столько американские санкции, сколько высокий спрос на оборудование для производства чипов, который вызывает дефицит и задержки с поставками. Как и Intel, китайский контрактный производитель в таких условиях считает разумным строить предприятия с опережением, по мере возможности оснащая их технологическим оборудованием. Основная часть ассортимента продукции клиентов SMIC производится с использованием зрелой литографии, поэтому санкции США в существующем варианте не особо ограничивают компанию в экспансии производственных мощностей.