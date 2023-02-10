Финансовые условия сделки не уточняются.

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Агентство Reuters сообщает, что американскому автогиганту General Motors удалось договориться с контрактным производителем GlobalFoundries о выделении обособленной производственной линии на предприятии в штате Нью-Йорк, которое будет использоваться для нужд этого автопроизводителя. Ранее о таком варианте сотрудничества сообщала Ford Motor, только она договорилась о непосредственном участии в процессе разработки компонентов.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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General Motors придерживается более традиционной схемы — она будет заказывать разработку чипов специализированным компаниям, а затем предоставлять им квоты на профильной производственной линии GlobalFoundries. Одновременно GM будет стремиться сократить ассортимент используемых чипов, чтобы обеспечить бесперебойность поставок. По мнению руководства GM, потребность этого автопроизводителя в полупроводниковых компонентах в ближайшие несколько лет удвоится.