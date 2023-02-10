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Новости Hardware Алексей Сычёв
Mercury Research: AMD удалось завоевать почти треть рынка x86-совместимых процессоров
Arm-совместимые процессоры заняли 13,3% рынка.
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Специалисты Mercury Research подвели итоги четвёртого квартала прошлого года для рынка центральных процессоров для ПК, как сообщает Reuters. Экспансия процессоров Apple и Qualcomm в этом сегменте, по данным источникам, была сильнее всего выражена в третьем квартале прошлого года, когда их доля достигла 14,6%. Кварталом позже показатель сократился до 13,3%, но эта доля всё равно выросла по сравнению с 10,3% годичной давности.

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Источник изображения: Arm

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Говоря непосредственно о процессорах с x86-совместимой архитектурой, эксперты Mercury Research указывают на стабильный рост доли продукции AMD, которая в четвёртом квартале выросла с 28,5 до 31,3% в годовом сравнении. Соответственно, Intel контролирует 68,7% рынка x86-совместимых процессоров для ПК, но у многих аналитиков складывается впечатление, что текущий кризис AMD переживёт легче, чем более крупный конкурент.

#amd #intel #аналитика #apple #процессоры #qualcomm #arm #компьютерный рынок #mercury research
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