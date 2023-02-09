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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple верит в сохранение спроса на свою продукцию и увеличивает расходы на закупку комплектующих
На целых 16% относительно прошлого года.
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Аналитики Evercore относятся к числу тех экспертов, которые не пропускают публикацию годовых отчётов по форме 10-Q, и в случае с соответствующим документом Apple смогли извлечь из него данные об обязательствах компании по закупке комплектующих для производства своей продукции на ближайшие 12 месяцев. В этом календарном году Apple выделила на соответствующие цели $54,8 млрд. Это на 16% больше, чем годом ранее.

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Источник изображения: Getty Images

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Конечно, рост затрат сам по себе ещё не говорит о том, что Apple обязательно выпустит больше продукции, чем в прошлом году — в количественном выражении. Цены на компоненты выросли из-за инфляции, и фактические объёмы производства могут оказаться ниже, чем в прошлом году. Важно другое — не предвидится существенного снижения профильных затрат, поэтому это отчасти говорит о том, что Apple уверена в своей способности продать достаточное количество произведённых электронных устройств в этом году.

#смартфоны #аналитика #apple #финансы #iphone #apple iphone
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