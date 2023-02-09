На целых 16% относительно прошлого года.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Аналитики Evercore относятся к числу тех экспертов, которые не пропускают публикацию годовых отчётов по форме 10-Q, и в случае с соответствующим документом Apple смогли извлечь из него данные об обязательствах компании по закупке комплектующих для производства своей продукции на ближайшие 12 месяцев. В этом календарном году Apple выделила на соответствующие цели $54,8 млрд. Это на 16% больше, чем годом ранее.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Конечно, рост затрат сам по себе ещё не говорит о том, что Apple обязательно выпустит больше продукции, чем в прошлом году — в количественном выражении. Цены на компоненты выросли из-за инфляции, и фактические объёмы производства могут оказаться ниже, чем в прошлом году. Важно другое — не предвидится существенного снижения профильных затрат, поэтому это отчасти говорит о том, что Apple уверена в своей способности продать достаточное количество произведённых электронных устройств в этом году.