По информации Bloomberg, возглавляемый японским инвестиционным фондом JIP консорциум из примерно 20 компаний и банков готов выделить на покупку активов корпорации Toshiba не более $15,2 млрд, тогда как ещё летом прошлого года капитализация компании оценивалась в $22 млрд. Рост ключевых ставок по всему миру не позволяет покупателям рассчитывать и на привлечение больших кредитных сумм, поскольку заёмная часть ограничится $9,1 млрд.
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Семь внешних членов совета директоров Toshiba должны будут оценить это предложение инвесторов по выкупу активов компании, которое должно стать последним по итогам длившихся с апреля прошлого года переговоров. В голосовании по условиям сделки будут принимать участие 12 членов совета директоров Toshiba. Если выкуп не состоится, то компания рискует столкнуться с поиском схем реструктуризации бизнеса, которые наверняка снизят стоимость её активов ещё сильнее. Участие в приватизации Toshiba крупных японских банков позволяет властям страны косвенно сохранить контроль над стратегически важными активами.