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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Система крепления процессора в разъёме LGA 1700 подверглась незначительному изменению
Для удобства пользователей при монтаже.
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Вчерашнее уведомление о предстоящем упразднении значительной части ассортимента процессоров Intel Rocket Lake оказалось не единственным источником новостей из профильной базы данных этой компании. К утру стало известно о намерениях партнёров Intel с 31 марта начать поставки процессорных разъёмов LGA 1700 с модифицированным прижимным рычажком.

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Источник изображения: Intel

Крюк на конце этой металлической конструкции получит не круглое сечение, как раньше, а будет немного сплющен — как сообщается, исключительно ради снижения давления на пальцы пользователя при монтаже. Очевидно, что чем больше площадь этого элемента, тем ниже удельное давление на пальцы, поэтому в данном случае пользовательские ощущения должны улучшиться.

Источник изображения: Intel

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Заодно Intel упраздняет в маркировке упоминания как о возможных разъёмах LGA с количеством контактных площадок чуть больше 1700 штук, так и всех разновидностях LGA 18xx. Официально теперь на уровне маркировок продукции допускается существование только LGA 1700.

#intel #lga 1700 #процессоры intel
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