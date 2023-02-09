Вчерашнее уведомление о предстоящем упразднении значительной части ассортимента процессоров Intel Rocket Lake оказалось не единственным источником новостей из профильной базы данных этой компании. К утру стало известно о намерениях партнёров Intel с 31 марта начать поставки процессорных разъёмов LGA 1700 с модифицированным прижимным рычажком.
реклама
Крюк на конце этой металлической конструкции получит не круглое сечение, как раньше, а будет немного сплющен — как сообщается, исключительно ради снижения давления на пальцы пользователя при монтаже. Очевидно, что чем больше площадь этого элемента, тем ниже удельное давление на пальцы, поэтому в данном случае пользовательские ощущения должны улучшиться.
Заодно Intel упраздняет в маркировке упоминания как о возможных разъёмах LGA с количеством контактных площадок чуть больше 1700 штук, так и всех разновидностях LGA 18xx. Официально теперь на уровне маркировок продукции допускается существование только LGA 1700.