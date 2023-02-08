Ничто не вечно под Луной, даже если речь идёт о процессорах Intel, представленных всего пару лет назад. В очередном уведомлении компания на этой неделе сообщила, что сворачивает поставки моделей Core i9, Core i7 и Core i5 одиннадцатого поколения, относящихся к семейству Rocket Lake. Одновременно упраздняются родственные процессоры серии Xeon W. Дистрибьюторы смогут оформить последний заказ на поставку процессоров этого семейства 25 августа этого года, а 23 февраля 2024 года со складов Intel будет отгружена последняя партия. Из практики подобных мероприятий известно, что в рознице процессоры снимаемого с производства семейства можно будет встречать на протяжении ещё нескольких лет.
реклама
Одновременно снимаются с производства чипсеты Intel серий 500 и 400. В первом случае речь идёт о настольных Z590, E580, H570, B560, Q570 и H510. Их можно заказать до 30 июня этого года, а поставки прекратится после 23 февраля 2024 года. Решающим рубежом станет эта же дата в жизненном цикле чипсетов Intel W480, QM480, WM490 и HM470, а также хорошо известного нашим читателям Intel Z490.