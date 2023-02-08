По сравнению с американскими.

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Один из влиятельных парламентариев Японии, являющийся членом правящей партии, как сообщает Reuters, заявил о существовании в соответствующих кругах идеи о смягчении ограничений на экспорт оборудования для производства чипов в Китай по сравнению с американской версией. Поставщики из Японии до трети всей выручки получают на китайском направлении, поэтому пилить под собой сук без весомых на то причин не согласятся.

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Источник изображения: Reuters

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Политик признался, что правительство Японии уже посвятило его в подробности сделки, заключённой с США и Нидерландами. Страна восходящего солнца сохраняет возможность, как утверждает источник, обговаривать с заинтересованными компаниями все условия данных экспортных ограничений. В результате они могут оказаться мягче американского варианта, принятого в начале октября. Как уже отмечалось недавно, японским парламентариям предстоит внести поправки в законодательство этой весной.