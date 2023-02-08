Об этом мало говорится, но в сделке Илона Маска (Elon Musk) по выкупу акций Twitter в конце октября прошлого года участвовали и другие инвесторы, которые выступили компаньонами одиозного миллиардера. Один из них, Рон Бэрон (Ron Baron), в интервью CNBC объяснил свою решимость вложиться в капитал Twitter именно верой в выдающиеся качества Илона Маска как руководителя и маркетолога. Инвестор вложил в сделку $100 млн, и уже тогда Илон Маск заверил его, что через года три они преумножатся в два или три раза.
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У Рона Бэрона есть положительный опыт инвестирования в компании, возглавляемые Илоном Маском. Потратив в своё время $400 млн на покупку акций Tesla, он в дальнейшем заработал на них около $5 млрд. Маску, как пояснил Бэрон, очень помогает его известность. Если кому-то и приходится тратить $1000 на рекламу продаваемой машины, то Маску не нужно этого делать, поскольку тот рекламирует сам себя через Twitter бесплатно. Впрочем, саму сделку с Twitter Илон Маск характеризовал в беседе с Бэроном как очень тяжёлую, а качество управления компанией он считал исключительно низким. Всё усугублялось и высокими затратами, с которыми он в дальнейшем решительно боролся, после чего в этом месяце смог заявить, что теперь компания находится на пути к безубыточности.