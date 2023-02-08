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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Интерес Microsoft к ChatGPT вызвал рост курса акций NVIDIA и AMD
Что-то от этой динамики перепало даже Intel.
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Вчера акции NVIDIA выросли в цене более чем на 5%, а объём торгов заметно превысил ежедневную норму, как отмечает ресурс Seeking Alpha. Если в среднем ежедневно своих владельцев меняет около 46 млн акций компании, то вчера объём торгов превысил 65 млн штук.

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Источник изображения: NVIDIA

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Одновременно на 2,7% выросли в цене акции AMD, а переживающая не самый лучший период в своей истории Intel смогла завершить торговую сессию ростом котировок на 1,5%. Как можно понять, воодушевило инвесторов заявление Microsoft о намерениях интегрировать алгоритмы ChatGPT в свой поисковый движок Bing и браузер Edge. Партнёрам OpenAI для реализации этих намерений придётся приобретать больше нового серверного оборудования, а потому поставщики профильных компонентов от этого выиграют, как считают инвесторы, поверившие в наличие хороших перспектив у ценных бумаг AMD, NVIDIA и даже Intel.

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