Что-то от этой динамики перепало даже Intel.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Вчера акции NVIDIA выросли в цене более чем на 5%, а объём торгов заметно превысил ежедневную норму, как отмечает ресурс Seeking Alpha. Если в среднем ежедневно своих владельцев меняет около 46 млн акций компании, то вчера объём торгов превысил 65 млн штук.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Одновременно на 2,7% выросли в цене акции AMD, а переживающая не самый лучший период в своей истории Intel смогла завершить торговую сессию ростом котировок на 1,5%. Как можно понять, воодушевило инвесторов заявление Microsoft о намерениях интегрировать алгоритмы ChatGPT в свой поисковый движок Bing и браузер Edge. Партнёрам OpenAI для реализации этих намерений придётся приобретать больше нового серверного оборудования, а потому поставщики профильных компонентов от этого выиграют, как считают инвесторы, поверившие в наличие хороших перспектив у ценных бумаг AMD, NVIDIA и даже Intel.