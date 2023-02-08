По информации агентства Bloomberg, власти Хошимина в этом году рассчитывают привлечь в подконтрольные им технопарки вьетнамской столицы до $7,4 млрд прямых иностранных инвестиций, и до $3,3 млрд из этой суммы могла бы выделить корпорация Intel, у которой во Вьетнаме уже расположено крупное предприятие по тестированию и упаковке процессоров и чипсетов.
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Представители Intel заявили, что новых инвестиций в данную площадку пока не планируют. В 2021 году они выделили на её развитие $475 млн, а всего за время присутствия Intel на этой территории было потрачено $1,5 млрд. Сейчас процессорный гигант находится не в лучшей финансовой форме, но подчёркивает, что заинтересован в расширении производственных мощностей ради будущего успеха. Компании нужны не только предприятия, изготавливающие кристаллы с процессорами, но и линии по их тестированию и монтажу в корпус.