Удельный доход с одного смартфона вырос.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) оказался щедр на комментарии по поводу квартальной отчётности этого британского холдинга, и ресурсу Barron’s удалось получить самые обширные пояснения о состоянии дел этого разработчика процессорных архитектур, который рассчитывает до конца текущего года вернуться на фондовый рынок. Соответствующая подготовка ведётся полным ходом, как заверил руководитель компании.

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Источник изображения: Bloomberg

Выручка Arm выросла на 28% до $746 млн, она формировалась двумя основными направлениями: сделками по лицензированию технологий этого холдинга и лицензионными отчислениями с каждого изделия клиентов, использующего запатентованные Arm решения. В первом случае выручка выросла на 65% до $300 млн, и в минувшем квартале Arm удалось заполучить контракты с четырьмя крупными клиентами, среди которых есть автопроизводитель, провайдер облачных услуг, разработчик микроконтроллеров и производитель чипов для потребительской электроники.

Во втором случае выручка от лицензионных отчислений выросла на 12% до $446 млн, хотя основные целевые рынки в виде сегментов ПК и смартфонов переживают один из сильнейших спадов спроса в истории. Как даёт понять глава Arm, положительную динамику профильной выручки компании можно объяснить увеличением количества ядер в процессорах для смартфонов, а также переходом на использование более современных и более дорогих в лицензировании архитектур. Это позволяет Arm увеличить свои доходы даже в условиях, когда объёмы продаж смартфонов сокращаются.

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При этом на направлении облачных вычислений и компонентов для автомобилей выручка Arm растёт уверенными темпами. Интерес к системам искусственного интеллекта, по мнению главы компании, должен принести ей определённую выгоду. Ну, а в автомобильном секторе архитектуры Arm занимают 85 % рынка процессоров для развлекательных бортовых систем и 55 % рынка процессоров для систем активной помощи водителю.