Хотя период не самый удачный.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Как сообщает Bloomberg, выручка принадлежащего японской корпорации SoftBank британского разработчика процессорных архитектур Arm в прошлом квартале выросла на 28% до $746 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это в очередной раз заставило руководство SoftBank вернуться к обсуждению темы вывода акций Arm на фондовую биржу.

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Источник изображения: Softbank

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До 2016 года Arm была публичной компанией, но потом её активы за $32 млрд купила японская корпорация SoftBank. Впоследствии она планирована вывести акции Arm на биржу повторно, рассчитывая выручить более крупную сумму, но конъюнктура рынка этому не способствовала. Вряд ли об удачном моменте для проведения IPO можно говорить и сейчас, но представители SoftBank по крайней мере надеются, что оно состоится до конца текущего года. До недавних пор обсуждалась схема с двойным размещением акций в Нью-Йорке и Лондоне, причём на её реализации в большей степени настаивали британские власти, которым всё ещё не хочется расставаться с таким ценным техническим активом.