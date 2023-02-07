Он, предположительно, поможет разрабатывать чипы для автопилота.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

У компаний Samsung Electronics и Qualcomm сложились не самые простые взаимоотношения. С одной стороны, они конкурируют друг с другом в сегменте чипов для мобильных устройств. С другой стороны, Samsung в своих смартфонах чипы Qualcomm регулярно использует, а до недавних пор она ещё и выпускала эти чипы для нужд Qualcomm на своих контрактных производственных мощностях.

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Как поясняет Business Korea, судьбы Samsung и Qualcomm причудливо переплелись ещё раз, когда первая наняла бывшего вице-президента второй Бенни Катибиана (Benny Katibian), который ранее курировал в Qualcomm деятельность подразделения по разработке чипов. На новом месте Катибиан возглавит исследовательский центр Samsung в американском Остине.

Источник изображения: Business Korea

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Конкретная специализация этого выходца из Qualcomm — создание компонентов для систем активной помощи водителю. По всей видимости, в Samsung он будет заниматься аналогичной деятельностью. Формально, Samsung давно изготавливает процессоры для систем автопилота Tesla, но она к их разработке не имеет никакого отношения. Собственные процессоры Exynos Auto корейский гигант поставляет европейским маркам Volkswagen и Audi, а по заказу BMW компанией был разработан прототип специального чипа для соответствующих систем.