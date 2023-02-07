С начала октября прошлого года американские поставщики литографического оборудования лишились возможности легально обслуживать интересы китайских клиентов по определённым направлениям деятельности, а в этом году к ним должны присоединиться японские и нидерландские конкуренты. Как сообщает сайт Bloomberg со ссылкой на собственные источники, китайских производителей это не вынуждает отказаться от планов по импортозамещению, а потому многие местные производители оборудования рассчитывают привлечь необходимый для развития капитал на фондовых площадках.
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Разумеется, размещать акции им придётся только на китайском фондовом рынке, поскольку выход на зарубежные в силу всё тех же санкций США будет закрыт. Не исключён и сценарий с получением китайскими компаниями серьёзных государственных субсидий. По крайней мере, именно в злоупотреблении государственной поддержкой западные производители чипов и оборудования склонны регулярно обвинять своих китайских конкурентов. Последним же теперь терять особо нечего, а потому они могут открыто претендовать на государственные субсидии в дополнение к капиталу, привлечённому на фондовом рынке. По словам того же источника, в Китае уже есть производители, способные выпускать оборудование для изготовления чипов по 28-нм технологии.