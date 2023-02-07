В прошлом году, как отмечает издание Nikkei Asian Review, японские власти определились с принципами выделения государственных средств на развитие национальной полупроводниковой отрасли, всё это было закреплено на уровне законов, и теперь почти $10 млрд предстоит распределить до апреля текущего года среди потенциальных получателей субсидий на организацию производства полупроводниковой продукции на территории Японии.
реклама
Из этой суммы примерно $2,8 млрд достанутся производителям тех категорий полупроводниковой продукции, которые отнесены к разряду критически важных для национальной экономики. Например, субсидироваться будет выпуск силовой электроники, микроконтроллеров и ЦАП. Претендовать на получение субсидий смогут не только японские производители, но и зарубежные. За счёт средств государства планируется покрывать до трети расходов производителей на организацию выпуска соответствующих чипов или профильного оборудования. Выпуск инертных газов для нужд полупроводниковой промышленности будет субсидироваться на 50%, как и в случае с другими сырьевыми материалами.
Получатели субсидий возьмут на себя определённые обязательства. Во-первых, они должны будут поддерживать производство компонентов и материалов на территории Японии на протяжении последующих десяти лет. Во-вторых, в случае возникновения дефицита продукции на местном рынке они будут отдавать приоритет ему.