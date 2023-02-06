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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Dell будет вынуждена сократить 5% персонала
И всё это из-за снижения объёмов продаж ПК.
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Как поясняет Bloomberg, в ближайшее время Dell предстоит сократить около 6650 сотрудников, что соответствует примерно 5% всей штатной численности этого производителя ПК. Подобные меры потребовались после резкого снижения объёмов продаж этого вида продукции, ибо период пандемии характеризовался повышенным спросом, и сейчас он снизился.

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Источник изображения: Dell

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По словам представителей руководства Dell, рыночные условия продолжают ухудшаться с непредсказуемым будущим. По оценкам IDC, в четвёртом квартале объёмы поставок ПК этой марки сократились в годовом сравнении на 37%. Если учесть, что Dell около 55% всей выручки получает от реализации ПК, то для неё это может стать существенной проблемой. Сокращение затрат, которое ранее сводилось к прекращению найма новых сотрудников и снижению расходов на компенсацию отдыха, теперь должно выйти на новый уровень. Попутно будет проведена реструктуризация подразделений компании. После нового этапа сокращений численность персонала Dell достигнет минимального за шесть лет уровня. Более подробную оценку текущему положению Dell руководство компании даст 2 марта, когда будет опубликован очередной финансовый отчёт.

#аналитика #финансы #dell #сокращения штата сотрудников
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