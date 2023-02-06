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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае Apple предлагает новейшие iPhone со скидками более $100
Спрос не так высок, как хотелось бы компании.
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Многие эксперты ожидают постепенного восстановления спроса на товары в Китае после «открытия экономики» вслед за длительным периодом санитарных ограничений, но пока Bloomberg сообщает о наличии у Apple проблем с реализацией своих смартфонов новейших моделей на местном рынке. Обычно скидки предлагались на младшие модели iPhone актуального поколения к периоду новогодних распродаж, который в Китае приходился на январь, но в этом году привычными 3-4% скидки дело не ограничилось.

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Источник изображения: Apple

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Более того, в случае со старшими моделями iPhone скидки стали достигать 7-9%, а в данном сегменте это в абсолютном выражении позволяет говорить уже о снижении цены более чем на $100. Пока эти скидки нельзя обнаружить на официальном сайте Apple в Китае, но за его пределами они уже встречаются как у операторов связи, так и на крупных онлайн-площадках типа JD.

#смартфоны #apple #iphone #китай
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