Спрос не так высок, как хотелось бы компании.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Многие эксперты ожидают постепенного восстановления спроса на товары в Китае после «открытия экономики» вслед за длительным периодом санитарных ограничений, но пока Bloomberg сообщает о наличии у Apple проблем с реализацией своих смартфонов новейших моделей на местном рынке. Обычно скидки предлагались на младшие модели iPhone актуального поколения к периоду новогодних распродаж, который в Китае приходился на январь, но в этом году привычными 3-4% скидки дело не ограничилось.

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Источник изображения: Apple

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Более того, в случае со старшими моделями iPhone скидки стали достигать 7-9%, а в данном сегменте это в абсолютном выражении позволяет говорить уже о снижении цены более чем на $100. Пока эти скидки нельзя обнаружить на официальном сайте Apple в Китае, но за его пределами они уже встречаются как у операторов связи, так и на крупных онлайн-площадках типа JD.