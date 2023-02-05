Сделать это планируется весной текущего года.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Япония и Нидерланды вынуждены лавировать между интересами двух крупных внешнеторговых партнёров в лице США и КНР, которые из-за взаимной конкуренции начинают использовать политические инструменты для сохранения позиций на международной арене. Особенно это заметно по действиям США, которые склонили Японию и Нидерланды ввести ограничения на поставку литографического оборудования определённого ассортимента в Китай. По информации Kyodo News, японские власти смогут реализовать эти ограничения на практике только после того, как будут внесены поправки в соответствующие законодательные нормы.

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Источник изображения: Nikon

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По данным этого японского источника, произойдёт это не ранее весны текущего года, поскольку местным законодателям предстоит внести поправки в закон об экспорте технологий. Как ожидается, в тексте поправок Китай не будет упоминаться прямым текстом, поскольку японские власти хотя бы за счёт такой условности надеются снизить степень конфронтации с властями КНР. В позапрошлом году, например, до трети всей выручки японских поставщиков оборудования для производства чипов обеспечило именно китайское направление, поэтому любые возможные ограничения скажутся на бизнесе профильных японских компаний. При этом японские промышленники не могут игнорировать рекомендации американских партнёров, поскольку те пообещали им оказать помощь в освоении выпуска на территории Японии 2-нм чипов к 2027 году.