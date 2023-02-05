Но все помнят лишь о снижении цен в начале января.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Пока многие СМИ продолжают трубить о том, что в начале января Tesla снизила стоимость базовой версии кроссовера Model Y в США на $13 000, тематический ресурс Electrek отслеживает динамику официальных цен более оперативно, а потому может заявить, что в конце января машина успела подорожать на $500, а в этом месяце прибавила в цене ещё $1500. Собственно, теперь начальный вариант Tesla Model Y американским покупателям обходится в $54 990. Это всё ещё ниже необходимых для участия в программе субсидирования (-$7500) пятидесяти пяти тысяч долларов США, но уже опасно близко к этому рубежу.

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Источник изображения: Tesla

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Одновременно продолжает дешеветь базовая версия Tesla Model 3, которая в этом месяце потеряла в цене ещё $500 и начинается предлагаться от $43 490 за вариант с задним приводом. Старший полноприводный вариант оценивается в $53 990, в этом месяце цена на менялась. Примечательно, что в США компания приостановила приём заказов на среднюю комплектацию Tesla Model 3 Long Range, поскольку просто не может удовлетворить спрос в разумные сроки. Эта модель скоро подвергнется обновлению, поэтому снижение цен на базовую версию призвано стимулировать спрос на машины существующего поколения.