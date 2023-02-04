На квартальной отчётной конференции финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) сообщил, что в прошлом квартале Apple вернула инвесторам в том или ином виде $25 млрд, поскольку денежные потоки компании позволяли это сделать без ущерба для бизнеса. Непосредственно на выплату дивидендов ушло $3,8 млрд, ещё $19 млрд вернулись инвесторам через выкуп 133 млн акций компании на открытом фондовом рынке.
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Прошлый квартал компания завершила с запасом денежных средств в размере $54 млрд, что по нынешним непростым временам весьма достойный показатель, но руководство Apple подтвердило, что ставит перед собой цель добиться нейтральности на уровне чистых денежных средств. По сути, она будет стараться тратить все «излишки» наличности — например, на выкуп акций с рынка и выплату дивидендов. Конечно, инвестиционная деятельность компании при этом страдать не должна, и она наверняка сохранит достаточно резервов как для покупки интересных активов, так и для разработки новых продуктов.