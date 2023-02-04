У неё есть собственные процессоры — это важное преимущество.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Сокращение выручки Apple от реализации компьютеров семейства Mac в прошлом квартале на 29% нельзя назвать хорошим итогом периода, но рынок персональных компьютеров сокращался в целом, поэтому в подобной динамике нельзя винить какие-то специфические неудачи самой компании из Купертино. Когда генерального директора Тима Кука (Tim Cook) на квартальной отчётной конференции спросили, как он оценивает перспективы данного бизнеса в целом, он воздержался от формирования прогнозов на текущий год, хотя и признал, что обстановка будет сложной.

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Источник изображения: Apple

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При этом он считает, что стратегически Apple обладает хорошими позициями на рынке ПК, и наличие у компании процессоров собственной разработки определённо является важным конкурентным преимуществом. Доля продукции Apple на рынке ПК не так велика, по словам Кука, но сам рынок имеет разумную ёмкость и остаётся привлекательным направлением деятельности для компании.