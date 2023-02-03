Весьма неплохо на фоне упадка на рынке памяти.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Издание Business Korea продолжает погружаться в изучение финансовой статистики Samsung Electronics, но уже опираясь не на официальные данные, а на прогнозы сторонних аналитиков. По мнению последних, контрактное производство чипов в минувшем квартале обеспечило компании операционную прибыль около $1,6 млрд. Корейский гигант уже давно пытается снизить зависимость своих доходов от капризного рынка памяти, и подобная динамика операционной прибыли на контрактном направлении говорит о том, что ему это удаётся.

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Источник изображения: Wikipedia

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По некоторым оценкам, норма операционной прибыли Samsung на контрактном направлении превысила 10 %. Осведомлённые источники предполагают, что выручка в этом сегменте по итогам текущего года останется на прежнем уровне, а вот операционная прибыль продолжит расти. Во втором полугодии Samsung сосредоточится на контрактном производстве компонентов для сегмента высокопроизводительных вычислений и автомобилей. Напомним, что до сих пор Samsung удавалось выпускать нейронные процессоры Tesla FSD для одноимённой системы активной помощи водителю, но на подходе компоненты Tesla нового поколения, и пока у некоторых экспертов нет уверенности, что именно Samsung останется подрядчиком, которому поручен их выпуск.