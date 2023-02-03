Греческий энтузиаст OGS в очередном своём эксперименте причудливым образом свёл пару видеокарт NVIDIA Titan X поколения Pascal и центральный процессор Intel Core i9-13900K. Напомним, видеокарты этой модели оснащались графическим процессором GP102 с 3840 ядрами CUDA и 12 Гбайт памяти типа GDDR5X. В конкретном случае их частоты удалось поднять до 1565/1742/13208 МГц без модификации штатной системы воздушного охлаждения.
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Инженерный образец Intel Core i9-13900K при этом охлаждался жидким азотом и функционировал в четырёхъядерном режиме на частоте 7915 МГц. В основе стенда была материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex, а блоки питания, по всей видимости, предоставила марка Be Quiet! Автор также упоминает об использовании термоинтерфейса Thermal Grizzly. В тесте 3DMark2001 SE этой системе удалось набрать 259 326 баллов, показав лучший результат среди парных видеокарт. В абсолютном зачёте он соответствует 19-й позиции.