Показав лучший результат среди парных видеокарт.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Греческий энтузиаст OGS в очередном своём эксперименте причудливым образом свёл пару видеокарт NVIDIA Titan X поколения Pascal и центральный процессор Intel Core i9-13900K. Напомним, видеокарты этой модели оснащались графическим процессором GP102 с 3840 ядрами CUDA и 12 Гбайт памяти типа GDDR5X. В конкретном случае их частоты удалось поднять до 1565/1742/13208 МГц без модификации штатной системы воздушного охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Инженерный образец Intel Core i9-13900K при этом охлаждался жидким азотом и функционировал в четырёхъядерном режиме на частоте 7915 МГц. В основе стенда была материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex, а блоки питания, по всей видимости, предоставила марка Be Quiet! Автор также упоминает об использовании термоинтерфейса Thermal Grizzly. В тесте 3DMark2001 SE этой системе удалось набрать 259 326 баллов, показав лучший результат среди парных видеокарт. В абсолютном зачёте он соответствует 19-й позиции.