А выручка в текущем квартале сократится ещё на 18,5%.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

О кризисе на рынке смартфонов квартальная отчётность Qualcomm говорит не менее красноречиво, чем не очень радужная отчётность Apple. В прошлом квартале Qualcomm сократила выручку на 12% до $9,46 млрд, а непосредственно поставки чипов для смартфонов принесли ей на 18% меньше, чем годом ранее — лишь $5,75 млрд. Выручка от лицензирования технологий сократилась на 16% до $1,52 млрд, но при этом компания надеется сохранить возможность поставлять ряд компонентов китайскому гиганту Huawei Technologies, поскольку экспортные лицензии на них пока действуют, а власти США не считают, что конкретный ассортимент компонентов может угрожать национальной безопасности страны.

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Источник изображения: Reuters

Ведётся работа по экспансии чипов Qualcomm в сегменте ПК, причём как в потребительской сфере, так и в коммерческой. На автомобильном направлении Qualcomm удалось увеличить выручку на 58% до $456 млн, одновременно она решила инвестировать в бизнес Renault по выпуску электромобилей и разработке программного обеспечения для них.

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В текущем квартале Qualcomm рассчитывает выручить от $8,7 до $9,5 млрд, несколько разочаровывая аналитиков. Спрос на смартфоны просел как в нижнем, так и в среднем ценовых диапазонах. Затоваривание складов сохраниться по меньшей мере до середины текущего года, как считает глава компании Криштиано Амон (Cristiano Amon). При этом Qualcomm будет вынуждена сокращать затраты и проводить оптимизацию бизнес-процессов.