С зеркалами заднего вида новой формы.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На недавнем квартальном мероприятии Илон Маск (Elon Musk) признался, что хотя по-прежнему рассчитывает наладить сборку электрических пикапов Tesla Cybertruck на предприятии в Техасе к середине этого года, в массовых количествах они начнут выпускаться значительно позже. Издание Electrek, тем временем, опубликовало новый шпионский снимок прототипа Tesla Cybertruck, который был замечен на дорогах Калифорнии буквально вчера.

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Источник изображения: Instagram, Flavio Tronzano

Угловатые панели из нержавеющей стали, которые формируют внешнюю оболочку кузова, в данном ракурсе отражают блики от водоёма, расположенного справа по ходу движения машины. Как ранее отмечал Илон Маск, все пикапы этой модели будут иметь кузов из нержавеющей стали без окраски, но если пользователь пожелает изменить его цвет, то это можно будет сделать за счёт обтягивания его плёнкой.

Судя по габаритным огням, прототип оснащён рабочей светотехникой, функционирует и крышка кузова, по своему принципу напоминающая рольставни. Заднее правое окно в машине опущено, что позволяет рассчитывать на сохранение соответствующей функциональности и в серийном варианте. Напомним, на презентации Cybertruck в далёком 2019 году Илон Маск делал упор на наличии боковых стёкол повышенной прочности, которые он всё же смог повредить металлическим шаром. Как с этим будут обстоять дела у серийной версии пикапа, пока судить сложно.

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Главным новшеством на данном экземпляре можно считать боковые зеркала треугольной формы, которые лучше сочетаются с общим угловатым экстерьером машины, но уступают прямоугольным в обзорности. Изначально Tesla рассчитывала упразднить зеркала заднего вида на этой машине, заменив их обращёнными против хода камерами и специальными дисплеями внутри салона, но пока американские нормы требуют от всех транспортных средств наличия физических зеркал заднего вида.