Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony подняла прогноз по поставкам игровых консолей PlayStation 5
На один миллион экземпляров.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

По информации Reuters, корпорация Sony на своём квартальном отчётном мероприятии заявила, что смогла за последние три месяца прошлого года решить основную часть проблем с поставками компонентов для производства игровых консолей PlayStation 5, и в текущем году сможет выпускать их в достаточном для полного удовлетворения спроса количестве.

реклама

Источник изображения: Sony

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В минувшем квартале Sony реализовала около 7,1 млн консолей, что значительно больше итога аналогичного периода 2021 года, когда было продано только 3,9 млн консолей серии PlayStation 5. Положительная динамика поставок позволяет компании рассчитывать, что по итогам завершающегося в конце марта фискального года она сможет поставить на рынок 19 млн консолей этой модели вместо заложенных ранее в прогноз 18 млн штук. Операционная прибыль по итогам фискального года должна вырасти на 1,7% по сравнению с предыдущим прогнозом до $9,17 млрд. Заодно стало известно, что на пост президента Sony Group с первого апреля заступит действующий финансовый директор корпорации Хироки Тотоки (Hiroki Totoki), который при этом сохранит за собой и действующую должность.

#аналитика #финансы #sony #playstation 5 #игровые консоли
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В прошлом году AMD увеличила расходы на разработки и исследования на 76%
Производитель кремниевых пластин Siltronic пока не почувствовал снижения спроса на свою продукцию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
63
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
25
Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
41
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
8
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
98
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
6
Что выбрать Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro
12
Армия РФ будет щёлкать Abrams как орешки – в США опасаются, что Ирак расскажет о слабых местах танка
17
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
3
3 самые популярные стратегии в 2022 году
23

Сейчас обсуждают

Andron Andron
15:01
хуясе 1.32 миллиарда "ничтожный навар"... мильярдеры в обсуждении!!!
AMD специально недопоставляет на рынок CPU и GPU для удержания цен
ZeroWaste
15:00
Здорово! Цены упадут, зарплаты вырастут, миллиардеры поедут снег в Сибири убирать? Ещё мы верим в леших, домовых и колобка XD
Международный валютный фонд прогнозирует победу России в экономическом противостоянии
Amd88
15:00
Мне ей в глаза смотреть стыдно. Я помню она так обрадовалась, когда я ей подарил разные шоколадки, наверное штук 25, и все разные. Она сказала: вау это мне, спасибо! А сейчас я валяюсь на диване трез...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
Dimkovski
14:59
Если мечтаешь о 2060S, то тебе и на RX570 нормально. Проверенно! Сидел на 1080Ti, взял 3090, радость улетучилась через пару недель. Продал через полгода майнерам в 2 раза дороже, чем купил... Потом сн...
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
14:59
если бы ты был врачом то знал бы что у мужчин у которых пэнис в расслабленном соостоянии маленький, во время эрекции становится намного больше, чем у тех мужчин у которых в расслабленном состоянии он ...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
TheEd
14:59
Ты за нас не переживай, у нас все не так плохо, как пытаются навесить вам лапшей. В магазинах все есть, мирное небо над головой, промышленность работает,насильно на войну на улицах не ломают, как у со...
Международный валютный фонд прогнозирует победу России в экономическом противостоянии
Okr
14:58
жидобандерам не понять
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
Дмитрий Юфа
14:58
Вряд ли мне есть смысл ему завидовать. Скорее всего он не очень умный человек.
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
Илья Ипполитов
14:58
"а значит, южнокорейцы начнут стремительно скидывать цены на нашем рынке" На каком "нашем" рынке? корейцы ушли из России.
Эксперты протестировали SSD стандарта PCIe 5.0 и PCIe 3.0 – прирост скорости в играх почти незаметен
armadaovs
14:56
инфантилы рассказывают о доброте тётушки су уже шестой год.
AMD специально недопоставляет на рынок CPU и GPU для удержания цен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем