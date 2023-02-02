На один миллион экземпляров.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

По информации Reuters, корпорация Sony на своём квартальном отчётном мероприятии заявила, что смогла за последние три месяца прошлого года решить основную часть проблем с поставками компонентов для производства игровых консолей PlayStation 5, и в текущем году сможет выпускать их в достаточном для полного удовлетворения спроса количестве.

реклама

Источник изображения: Sony

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В минувшем квартале Sony реализовала около 7,1 млн консолей, что значительно больше итога аналогичного периода 2021 года, когда было продано только 3,9 млн консолей серии PlayStation 5. Положительная динамика поставок позволяет компании рассчитывать, что по итогам завершающегося в конце марта фискального года она сможет поставить на рынок 19 млн консолей этой модели вместо заложенных ранее в прогноз 18 млн штук. Операционная прибыль по итогам фискального года должна вырасти на 1,7% по сравнению с предыдущим прогнозом до $9,17 млрд. Заодно стало известно, что на пост президента Sony Group с первого апреля заступит действующий финансовый директор корпорации Хироки Тотоки (Hiroki Totoki), который при этом сохранит за собой и действующую должность.