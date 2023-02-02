По информации Reuters, корпорация Sony на своём квартальном отчётном мероприятии заявила, что смогла за последние три месяца прошлого года решить основную часть проблем с поставками компонентов для производства игровых консолей PlayStation 5, и в текущем году сможет выпускать их в достаточном для полного удовлетворения спроса количестве.
реклама
В минувшем квартале Sony реализовала около 7,1 млн консолей, что значительно больше итога аналогичного периода 2021 года, когда было продано только 3,9 млн консолей серии PlayStation 5. Положительная динамика поставок позволяет компании рассчитывать, что по итогам завершающегося в конце марта фискального года она сможет поставить на рынок 19 млн консолей этой модели вместо заложенных ранее в прогноз 18 млн штук. Операционная прибыль по итогам фискального года должна вырасти на 1,7% по сравнению с предыдущим прогнозом до $9,17 млрд. Заодно стало известно, что на пост президента Sony Group с первого апреля заступит действующий финансовый директор корпорации Хироки Тотоки (Hiroki Totoki), который при этом сохранит за собой и действующую должность.