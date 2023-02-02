Как отмечает Reuters, пока производители чипов жалуются на снижение спроса в отдельных сегментах рынка, поставщик кремниевых пластин Siltronic только ожидает столкнуться со снижением спроса на собственную продукцию. В прошедшем же году выручка немецкого производителя кремниевых пластин выросла на 28% до 1,8 млрд евро. Улучшить денежные показатели компании помогла как благоприятная динамика валютных курсов, так и повышения цен на свою продукцию.
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Представители Siltronic не стали скрывать, что инфляция вынудит их повысить цены на свою продукцию и в этом году. При этом они отмечают, что некоторые клиенты начали пересматривать заказы в сторону снижения, а потому первая половина года может продемонстрировать соответствующую коррекцию показателей деятельности самой Siltronic.