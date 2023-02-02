Всплывшие накануне компьютерные эскизы, изображающие предполагаемую внешность первого электромобиля китайской марки Xiaomi, как поясняет Reuters, не остались без внимания одноимённой компании. Она была вынуждена наложить штраф в сумме около $149 000 на поставщика бамперов для будущей машины, который допустил утечку подобной информации.
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Что характерно, подтвердить достоверность облика всей машины представители Xiaomi отказались, сославшись на существования нескольких вариантов дизайна и указав на существование финальной версии, которая в утечке не фигурировала. Легкомысленному поставщику комплектующих Xiaomi рекомендовала усилить меры по защите информации, чтобы исключить подобные утечки в будущем. Как ожидается, выпуском электромобилей Xiaomi займётся предприятие в Пекине в первой половине следующего года. Объёмы производства могут достигать 300 000 в год.