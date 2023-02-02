Как сообщает Reuters, в этом году Honda рассчитывает начать разработанную совместно с General Motors силовую установку на водородных топливных элементах нового поколения. К середине десятилетия Honda рассчитывает ежегодно выпускать по 2000 таких силовых установок, а к концу десятилетия довести это количество до 60 000 штук в год.
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Эти силовые установки на водородных топливных ячейках найдут применение не только в легковых автомобилях, но и в грузовых, строительной технике и стационарных электростанциях. В новом поколении силовых установок будет в два раза увеличена надёжность, а стоимость сократится в три раза. Грузовые машины будут переходить на водородные топливные установки более активно, поскольку им при этом не нужно будет жертвовать грузоподъёмностью из-за наличия на борту тяжёлых тяговых батарей.