Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По мнению американских производителей, Япония и Нидерланды должны запретить своим специалистам работать на китайских предприятиях
По крайней мере, в сегменте производства полупроводниковой продукции.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

По информации Reuters, отраслевая ассоциация SEMI обратилась с призывом к американским властям проконтролировать более справедливое внедрение экспортных ограничений в отношении китайских производителей полупроводниковой продукции. Санкции со стороны Японии и Нидерландов, по словам представителей этого объединения, уступают по своей жёсткости американским, и это может не только мешать достижению цели, но и создавать неравные условия конкуренции.

реклама

Источник изображения: ASML

По мнению представителей SEMI, значительную часть членов которой составляют именно американские компании, коллегам из Японии и Нидерландов по примеру США следовало бы запретить своим гражданам оказывать консультационные и сервисные услуги китайским производителям чипов. Как они убеждены, при помощи зарубежных консультантов китайские производители смогут продвинуться в вопросах литографии, даже если им придётся использовать отечественное оборудование.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Кроме того, перекосы в реализации санкций дают преимущества в поставке оборудования в Китай компаниям из-за пределов США, и это явно не устраивает американских производителей. По их словам, если ограничения не будут синхронизированы с Японией и Нидерландами в полной мере, то американским компаниям следует разрешить поставлять свою продукцию тем китайским клиентам, которые не связаны с оборонной промышленностью КНР.

#полупроводники #китай #сша #санкции #япония #нидерланды
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Вагнер» против «Моцарта»: американская ЧВК объявила о прекращении работы на Украине
Экс-премьер Британии требует от США предоставить Украине дальнобойную артиллерию, самолёты и танки
В Кремле заявили, что поставки Украине ракет большей дальности не изменят ход боевых действий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
49
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
21
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
7
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
96
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
43
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
5
Что выбрать Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro
12
Армия РФ будет щёлкать Abrams как орешки – в США опасаются, что Ирак расскажет о слабых местах танка
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
12
3 самые популярные стратегии в 2022 году
22

Сейчас обсуждают

Hachimaki
07:57
На кой хрен вы тащите это на клокеры, конченые
Хочет, но не может: Почему Бельгия не отправит на Украину свои "Леопарды"
Art Art
07:53
amv212, Zelot, Zero, Zystax это все один и тот же писака?
Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
Versuz
07:52
Самсунг самый надёжный говорили они...
Samsung выпустила критически важное обновление прошивки для накопителей 980 Pro
TimopheySnz
07:49
5.52 за вчера было. просьба не здеть
Акции AMD выросли в цене почти на 13%
Alim63
07:48
Абсурд какой-то
I, The Inquisitor - пытки и боевая система в стиле Бэтмена
Олег Тимофеев
07:48
Молодцы починили и закладку нашли.
GeForce RTX 4070 Ti против Radeon RX 6900 XT – стоит ли плохая трассировка лучей +4 Гб видеопамяти
Kostik_I
07:47
Пусть не в тему к ноаости и коментарию - главное что-нибудь написать
ЧВК «Вагнер» взяли под контроль украинское село с населением 3 человека
Михаил Баулин
07:43
Никто не говорит, что он "безвредный". Вредный, но не аз-за радиоактивности. При попадании в броню из объединённого урана образуется взвесь которая и является жутким ядом.
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
Степан Ташлыков
07:40
Первое предложение, 3 раза БЫ. Дальше опус можно игнорировать.
GeForce RTX 4070 Ti против Radeon RX 6900 XT – стоит ли плохая трассировка лучей +4 Гб видеопамяти
Наиль Билалов
07:37
За то что вписалась в помощь Донбассу который уничтожали на протяжении 8 лет неонацисты? Ну спрашивай. Что именно интересует?
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем