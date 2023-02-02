По информации Reuters, отраслевая ассоциация SEMI обратилась с призывом к американским властям проконтролировать более справедливое внедрение экспортных ограничений в отношении китайских производителей полупроводниковой продукции. Санкции со стороны Японии и Нидерландов, по словам представителей этого объединения, уступают по своей жёсткости американским, и это может не только мешать достижению цели, но и создавать неравные условия конкуренции.
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По мнению представителей SEMI, значительную часть членов которой составляют именно американские компании, коллегам из Японии и Нидерландов по примеру США следовало бы запретить своим гражданам оказывать консультационные и сервисные услуги китайским производителям чипов. Как они убеждены, при помощи зарубежных консультантов китайские производители смогут продвинуться в вопросах литографии, даже если им придётся использовать отечественное оборудование.
Кроме того, перекосы в реализации санкций дают преимущества в поставке оборудования в Китай компаниям из-за пределов США, и это явно не устраивает американских производителей. По их словам, если ограничения не будут синхронизированы с Японией и Нидерландами в полной мере, то американским компаниям следует разрешить поставлять свою продукцию тем китайским клиентам, которые не связаны с оборонной промышленностью КНР.