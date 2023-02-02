Как поясняет CNBC, росту котировок акций AMD и других поставщиков чипов вчера способствовал не только наполненный умеренным оптимизмом квартальный отчёт, но и заявления Федрезерва США. Ведомство повысило ставку по федеральным фондам на 0,25 процентных пункта и одновременно заявило о снижении инфляции, что повлияло на настроение инвесторов в большей степени.
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Аналитики сошлись во мнении, что локомотивом выручки AMD во втором полугодии выступит серверный сегмент, но выразили сомнения по поводу способности выручки компании в целом превысить показатели 2022 года. Так или иначе, акции AMD вчера выросли в цене почти на 13%, но ценные бумаги прочих участников рынка тоже подорожали, поэтому именно фактор Федерального резерва США следует считать основным катализатором этого движения, а не квартальный отчёт AMD как таковой.
Курс акций NVIDIA вырос на 8%, акции Qualcomm подорожали на 4%, и даже многострадальная Intel смогла наблюдать рост котировок менее чем на 3%. Пропорция роста курса акций говорит о том, что инвесторы всё же больше уверены в успехе AMD, чем в отношении других участников рынка.