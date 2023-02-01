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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году AMD выплатила акционерам около $3,7 млрд
А в этом готова обогнать Intel.
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Из свежего квартального отчёта AMD стало известно, что компания завершила отчётный период с запасом денежных средств в сумме $5,9 млрд, а на выкуп акций в прошлом квартале она потратила $250 млн. По сути, эти средства вернулись акционерам, а всего за 2022 год на аналогичные нужды компания потратила $3,7 млрд.

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Источник изображения: DigiTimes

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К дальнейшему расходованию на выкуп акций советом директоров AMD одобрена сумма $6,5 млрд. По сути, если компания всю её потратит в текущем году, то акционерам она вернёт больше средств, чем в прошлом году выплатила корпорация Intel, которая потратила на выплату дивидендов $6 млрд. Годом ранее Intel прекратила выкуп акций, но в текущем году намерена сохранить существующую дивидендную политику. При этом очевидно, что главный конкурент AMD нуждается в средствах, но руководство Intel готово урезать себе зарплату, но не отпугивать инвесторов от собственных акций сообщениями о прекращении выплаты дивидендов или их уменьшении.

#amd #intel #финансы #акции #дивиденды
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