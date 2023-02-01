И прибыль там будет ниже.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На квартальной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что в сложившихся условиях норма прибыли в клиентском сегменте окажется ниже среднего уровня по компании. Не в последнюю очередь это произойдёт по той причине, что AMD и её партнёры работают над реализацией складских излишков готовой продукции. Объёмы поставок своих изделий AMD опустит до минимального значения в текущем квартале, уже во втором они пойдут вверх, а ситуация с излишками начнёт улучшаться во второй половине года.

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Источник изображения: AMD

Минувший квартал AMD завершила со складскими запасами в размере $3,8 млрд, они выросли на $402 млн относительно третьего, но вызвано это было преимущественно увеличением доли запасов изделий, выпущенных по передовым техпроцессам, поскольку такой запас был необходим для вывода на рынок новых продуктов.

Изделия прошлых поколений распродаются AMD более активно, как можно понять со слов главы компании, поскольку в этой сфере предусмотрено больше стимулирующих маркетинговых программ и скидок. К середине года ситуация с запасами продукции в клиентском сегменте должна нормализоваться, по её мнению. В этом сегменте на протяжении предыдущих двух кварталов ценовая обстановка была более агрессивной, как отметила Лиза Су.

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Рост издержек в полупроводниковой отрасли, по мнению главы AMD, замедлится в обозримом будущем, по мере сокращения производителями капитальных затрат. Кстати, в прошлом квартале компания должна была увеличить свою долю рынка в сегменте компонентов для ПК, как предполагает Лиза Су. Не перестают для компании быть приоритетами верхний ценовой диапазон потребительского сектора и коммерческий сегмент. В ближайшее время AMD усилит активность по укреплению своих позиций в последнем из них.