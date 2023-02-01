Переговоры в Вашингтоне, которые состоялись в прошлую пятницу, имели своей целью создание антикитайской технологической коалиции, которую возглавит США, а примкнут к ним Япония и Нидерланды. Участники тех переговоров до сих пор отказывались комментировать достигнутые договорённости, но издание Reuters сообщило, что заместитель министра торговли США Дон Грейвз (Don Graves) косвенно подтвердил наличие сделки между странами.
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«Мы не можем говорить об условиях сделки прямо сейчас», — буквально заявил он на отдельном мероприятии в Вашингтоне. В официальном письме представители ведомства дали понять, что считают многосторонние меры в сфере экспортного контроля более эффективными, чем односторонние, в таких вопросах привлечение зарубежных партнёров является приоритетной задачей. Президент Джозеф Байден (Joseph Biden) от прямых комментариев отказался, лишь признав, что участники переговоров обсуждали разные темы, но не все из них доступны для разглашения.