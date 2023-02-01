Особенно с учётом снижения интереса к консолям и на фоне успехов 2022 года.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Естественно, квартальный отчёт AMD обеспечил автора этих строк богатой пищей для размышлений, поскольку итоги квартала оказались не столь однозначными, а прогнозы на текущий квартал и весь 2023 год были весьма неопределёнными. В этом квартале, напомним, AMD рассчитывает столкнуться со снижением выручки на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конкретно, в серверном сегменте последовательное снижение выручки может измеряться двузначным количеством процентов, а в клиентском и игровом — однозначным. В последнем случае спад выручки будет носить сезонный характер.

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Источник изображения: AMD

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По итогам года в целом, как пояснила генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), выручка компании в игровом сегменте сократится по сравнению с прошлым годом, особенно с учётом нахождения актуального поколения игровых консолей на зрелом этапе своего жизненного цикла. Положительную динамику выручки при этом смогут демонстрировать решения для центров обработки данных и встраиваемые изделия. Ситуация чисто со статистической точки зрения усугубляется тем, что для игрового сегмента 2022 год в целом был весьма удачным, и сравнение с ним явно будет не в пользу 2023 года, даже если продажи игровых решений AMD по абсолютному значению окажутся довольно высокими.