Естественно, квартальный отчёт AMD обеспечил автора этих строк богатой пищей для размышлений, поскольку итоги квартала оказались не столь однозначными, а прогнозы на текущий квартал и весь 2023 год были весьма неопределёнными. В этом квартале, напомним, AMD рассчитывает столкнуться со снижением выручки на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конкретно, в серверном сегменте последовательное снижение выручки может измеряться двузначным количеством процентов, а в клиентском и игровом — однозначным. В последнем случае спад выручки будет носить сезонный характер.
реклама
По итогам года в целом, как пояснила генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), выручка компании в игровом сегменте сократится по сравнению с прошлым годом, особенно с учётом нахождения актуального поколения игровых консолей на зрелом этапе своего жизненного цикла. Положительную динамику выручки при этом смогут демонстрировать решения для центров обработки данных и встраиваемые изделия. Ситуация чисто со статистической точки зрения усугубляется тем, что для игрового сегмента 2022 год в целом был весьма удачным, и сравнение с ним явно будет не в пользу 2023 года, даже если продажи игровых решений AMD по абсолютному значению окажутся довольно высокими.