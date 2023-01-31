Но намеревается в этом году приступить к освоению 2-нм технологии.

Компания Samsung Electronics свой квартальный отчёт публикует в форме удобной для изучения презентации, которая тезисно описывает состояние дел на основных направлениях деятельности в минувшем периоде и приводит прогнозы как на ближайший квартал, так и на весь год. Несмотря на снижение степени загрузки линий, занятых контрактным производством чипов, в прошлом квартале профильное подразделение Samsung достигло рекордной выручки, как отмечается в данном документе.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Данное явление в компании объясняют не переходом заказов от Samsung к TSMC, как это произошло в случае с продукцией NVIDIA и Qualcomm, а сохранением высоких объёмов складских запасов готовой продукции. Клиентам просто не нужны новые изделия в прежних количествах, по этой причине производственные линии Samsung пока не загружены полностью.

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В первом квартале этого года Samsung не ожидает улучшений в данной сфере, но рассчитывает заполучить новых клиентов на выпуск не только мобильных, но и высокопроизводительных компонентов. Одновременно компания будет концентрироваться на подготовке к началу массового выпуска второго поколения 3-нм изделий со структурой транзисторов GAA (окружающим затвором). В течение этого года Samsung будет заниматься и разработкой 2-нм техпроцесса. В некоторой степени диверсифицировать риски на контрактном направлении компания попробует за счёт привлечения заказов от производителей автомобильных компонентов и разработчиков чипов для Интернета вещей. Впрочем, им передовая литография как раз обычно не требуется.