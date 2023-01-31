Особенно в массовом ценовом сегменте.

По информации Bloomberg, компания Samsung Electronics не видит причин для повышения спроса на смартфоны в текущем году, и он должен сократиться по сравнению с прошлым, особенно в массовом ценовом сегменте. При этом корейский гигант рассчитывает более или менее успешно противостоять этому тренду за счёт продаж более дорогих моделей и перехода на поддержку сетей 5G.

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Источник изображения: Bloomberg

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К слову, на дорогие версии планшетов в Samsung тоже делают определённую ставку, а вот темпы роста продаж носимых устройств марки в этом году должны замедлиться. По прогнозам руководства компании, во втором полугодии сегмент смартфонов поможет немного оживить спрос на микросхемы памяти, поскольку новым моделям неизбежно потребуется большее количество этого типа комплектующих.