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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Прибыль Samsung в сегменте полупроводниковых компонентов сократилась в 33 раза
Излишки начнут рассасываться только во втором полугодии.
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Как поясняет Bloomberg, квартальный отчёт Samsung Electronics характеризовался необычайно резким снижением прибыли компании на направлении поставок полупроводниковых компонентов по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Она упала на 97% до $220 млн, в последний раз столь низких значений данный показатель достигал более десяти лет назад.

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Источник изображения: Reuters

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Что характерно, в сегменте памяти, который обеспечивает основную часть доходов Samsung, компания не рассчитывает на возвращение спроса до второй половины текущего года, но при этом считает нужным сохранять объёмы капитальных вложений на уровне прошлого года. Речь идёт о сумме порядка $39 млрд в масштабах всего года, которая на фоне заявлений конкурентов о необходимости сократить как объёмы строительства, так и объёмы производства выглядит по меньшей мере неоправданно высокой и опасной для благополучия всей отрасли в целом.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники
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