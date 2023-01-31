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Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony рассчитывает продать меньше VR-гарнитур PlayStation VR2, чем планировала изначально
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Меньше месяца осталось до начала официальных продаж новой гарнитуры виртуальной реальности Sony PlayStation VR2, которую компания оценила в $549 без учёта необходимой для её работы игровой консоли PlayStation 5 стоимостью $399. В ноябре предварительные заказы на PSVR2 начинались по особым приглашениям, но с тех пор условия для попадания в эту очередь весьма упростились. По информации Bloomberg, в данный момент Sony вообще сообщает своим поставщикам, что ей потребуется в текущем квартале вдвое меньше гарнитур PSVR2, чем планировалось изначально.

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Источник изображения: Sony

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По сути, объём заказов на производство PSVR2 в текущем квартале сократился с двух до одного миллиона изделий, а всего за период с апреля текущего года по март следующего Sony рассчитывает реализовать около 1,5 млн изделий этого поколения. При этом спрос на игровые консоли PlayStation 5 сохраняется на достойном уровне и сейчас компания получила больше возможностей по его удовлетворению по мере улучшения ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов. Получается, что именно устройство виртуальной реальности по причине своей дороговизны, громоздкости и ограниченности в применении вызывает у потенциальных покупателей некоторый скепсис.

#sony #виртуальная реальность #playstation 5 #игровые консоли #playstation vr2
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