К концу прошлой недели стало понятно, что власти Нидерландов и Японии в целом выражают солидарность с американскими коллегами в вопросе ограничения поставок в КНР оборудования для производства полупроводниковых компонентов. Некоторые источники даже уточнили, что китайские клиенты компаний из Японии и Нидерландов в результате новых ограничений лишатся доступа к оборудованию, позволяющему работать с иммерсионной литографией.
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По информации Reuters, опрошенные японские производители оборудования пока пребывают в неведении относительно характера новых ограничений в отношении Китая. По крайней мере, на данный момент японские власти никакой информации до них не довели.
В прошлом имевшиеся ограничения в отношении Китая не оказывали существенного влияния на деятельность японских производителей, поскольку поставляемые ими готовые чипы выпускались по достаточно зрелым техпроцессам, которые под санкции не попадали. В случае же с оборудованием для производства чипов такое влияние может наблюдаться, поскольку та же Tokyo Electron входит в пятёрку ведущих поставщиков литографического оборудования и является крупнейшим в Японии.