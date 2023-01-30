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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бюджетный чипсет AMD A620 будет эволюционировать с целью снижения себестоимости
Это закономерно для данного ценового сегмента.
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Сам факт подготовки компанией AMD бюджетного набора логики A620 для материнских плат с разъёмом Socket AM5 уже не является особым секретом, но вездесущий ресурс VideoCardz со ссылкой на коллег из HKEPC заявляет, что сам чип AMD A620 будет последовательно предлагаться в двух разных вариантах: Promontory 21 и Promontory 22.

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Источник изображения: AMD

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Первая версия будет создана на основе того же кристалла, что лежит в основе семейства AMD B650 и X670, а вот вторая позже наверняка получит некие упрощения на уровне дизайна, чтобы быть дешевле в производстве. Когда речь идёт о компонентах массового сегмента, которые выпускаются большими тиражами, выпуск оптимизированного по площади чипа вполне может себя оправдать.

#amd #материнские платы #socket am5 #чипсеты #a620
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