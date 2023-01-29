Годовой отчёт Intel по форме 10-K таит в себе немало интересных откровений, которые по ряду причин не были приведены руководством компании на отчётном мероприятии в пятницу. Стало известно, например, что степень негативного влияния складских излишков на валовую прибыль компании оценивается в $2,16 млрд. Негативное влияние данного фактора на операционную прибыль оценивается в $969 млн, причём чуть менее половины из этой суммы приходится на серверное подразделение Intel.
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Всего же по состоянию на конец года Intel располагала складскими запасами продукции на общую сумму $13,2 млрд. Если учесть, что выручка не превысила $63 млрд, то можно понять — почти пятая часть этой суммы была «заморожена» в виде запасов готовой продукции. Как скоро их удастся реализовать хотя бы частично, представители Intel на квартальной отчётной конференции предсказать не смогли. Позапрошлый год Intel завершила с балансовой стоимостью запасов продукции на сумму $10,8 млрд. В прошлом году, получается, она увеличилась на 22%.