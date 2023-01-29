США и Нидерланды отделаются меньшими потерями.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Отказавшись от прямых комментариев по поводу исхода переговоров с Вашингтоном, как отмечает Nikkei Asian Review, японский министр торговли и экономики Ясутоси Нисимура (Yasutoshi Nishimura) был вынужден признать, что Страна восходящего солнца «будет строго внедрять ограничения в сфере экспортного контроля в соответствии с международным сотрудничеством». Япония готова, по его словам, учитывать введённые другими странами ограничения и действовать соответствующим образом.

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Источник изображения: Tokyo Electron

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В структуре экспорта японских поставщиков литографического оборудования Китай в 2021 фискальном году занимал ровно треть, как отмечает японское издание. Именно выручка компании Tokyo Electron в тот период зависела от поставок в Китай на 26%. Если сравнить это с аналогичной зависимостью нидерландской ASML, которая измеряется 15%, становится очевидно, что бизнес японских производителей оборудования для изготовления чипов может от новых санкций пострадать сильнее, чем у европейских конкурентов.