Отказавшись от прямых комментариев по поводу исхода переговоров с Вашингтоном, как отмечает Nikkei Asian Review, японский министр торговли и экономики Ясутоси Нисимура (Yasutoshi Nishimura) был вынужден признать, что Страна восходящего солнца «будет строго внедрять ограничения в сфере экспортного контроля в соответствии с международным сотрудничеством». Япония готова, по его словам, учитывать введённые другими странами ограничения и действовать соответствующим образом.
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В структуре экспорта японских поставщиков литографического оборудования Китай в 2021 фискальном году занимал ровно треть, как отмечает японское издание. Именно выручка компании Tokyo Electron в тот период зависела от поставок в Китай на 26%. Если сравнить это с аналогичной зависимостью нидерландской ASML, которая измеряется 15%, становится очевидно, что бизнес японских производителей оборудования для изготовления чипов может от новых санкций пострадать сильнее, чем у европейских конкурентов.